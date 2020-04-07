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Katiliyle birlikte kamerada

Esenyurt'ta Ahmet Rençber isimli şahsın tabancayla vurularak öldürülmesini araştıran polis, katil zanlısını saklandığı evin tuvalet camından kaçmaya çalışırken yakaladı.

07.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:20
Katiliyle birlikte kamerada
Esenyurt 'ta Ahmet Rençber isimli şahsın tabancayla vurularak öldürülmesini araştıran polis, katil zanlısını saklandığı evin tuvalet camından kaçmaya çalışırken yakaladı. Zanlının denize attığı silah deniz polisince bulundu. Öldürülen Ahmet Rençber ise, katili ile birlikte evine girerken güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Rençber (31)'den bir süredir haber alamayan arkadaşları yaşadığı eve giderek polise ihbarda bulundu. Eve giren polis ekipleri Rençber'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Rençber'in silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Rençber'in öldürülmesine ilişkin inceleme başlattı. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, öldürülen Rençber'in katil zanlısı ile birlikte eve geldiğini belirledi. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen katil zanlını Emrullah U., teknik ve fiziki takip neticesinden Ümraniye'de bir adreste saklandığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan Emrullah U.'yu, evdeki arkadaşı Mehmet İ. ile birlikte yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube götürüldü.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, DENİZE ATTIĞI SİLAH BULUNDU
Şubede ifadeleri alınan şahıslardan Emrullah U. cinayeti itiraf ederek, aralarında önceden bir husumet olduğunu, olay günü de bu sebeple tartıştıklarını ve daha sonra silahıyla kendisini vurduğunu söyledi. Cinayetin ardından suç aleti olan tabancayı denize attığı öğrenilen zanlının beyan ettiği alanda Deniz Polisi arama çalışması yaptı. Su altındaki aramalar sonucu dalgıçlar, olayda kullanıldığı belirlenen tabancaya ulaştı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet İ. serbest bırakılırken, Emrullah U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
KATİLİYLE BİRLİKTE KAMERADA
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Ahmet Rençber ve Emrullah U.'nun olay günü birlikte asansöre bindikleri, bir süre sonra Emrullah U.'nun asansörden tek başına çıkarak oradan ayrıldığı görüldü.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Polis, Güncel
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