15.06.2019 12:31
Haberler»3. Sayfa » Haber

Katilleri yakalamak için 50'den fazla güvenlik kamerası tek tek incelendi

Katilleri yakalamak için 50

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Akkaya'yı(73) darp ederek öldüren 3 kişi Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Akkaya'yı(73) darp ederek öldüren 3 kişi Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi 246. Sokak'ta 73 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Akkaya, evinde darp edilerek öldürüldü. Cinayet olayının ardından harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurduğu özel ekiplerle soruşturmayı derinleştirdi. Cinayet olayının işlendiği 246. Sokak ile bağlantılı tüm sokakları tek inceleyen ekipler 50'den fazla güvenlik kamerasını, MOBESE kayıtlarını tek tek inceledi. 100'e yakın şahısla bire bir temasa geçen ekipler ulaştıkları ipuçları sayesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kimlikleri tespit edilen S.K, A.A, M.Ö isimli şüpheliler, Taytan, Caferbey ve Hasalan Mahallelerine düzenlenen operasyonlar sonucu kıskıvrak yakalandı.

İddialara göre darp edilerek öldürülen Fatma Akkaya'nın evine hırsızlık amaçlı girildiği, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden birisi eve girip olayı gerçekleştirirken diğerleri de gözcülük yaptığı belirtildi. Öte yandan 3 şüphelinin birbirlerini suçladığı öğrenildi.

Tutuklandılar

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından 3 şüpheli Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ali A.(28), Mustafa Ö. (39) ve Sabri K. (68) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Salihli, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:25 Bir sokak "dumansız hava sahası" ilan edildi
13:25 Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında
13:25 Suluova Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi
13:24 İngiltere'nin Başbakan adayı Johnson'a, ata memleketi Çankırı'dan destek (EK)
13:24 ESENYURT'TA EVDEN 4 KAMYONET ÇÖP ÇIKTI
13:24 İSTANBUL HAVADA VE KARADA SEÇİM HAREKETLİLİĞİ YAŞANACAK, BAZI SEFERLER DE YER KALMADI
13:24 Esenler'de YKS öncesi öğrencilere çay ve çorba ikramı