Katırcıoğlu, komisyon çalışmalarına hızlı başladı

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nun 20 Haziran 2019 tarihli oturumunda kabul edilen "Commemoration of the Thirtieth Anniversary of the Adoption of the Conventionon the Rights of the Child" başlıklı karar çerçevesinde, düzenlenen yüksek düzeyli anma etkinliğine Ünicef'in davetlisi olarak katılan KATIRCIOĞLU, ülkemizde çocuk haklarının en üst düzeyde korunmasını amaçlayan Alt Komisyonu temsilen bu anlamlı etkinliğe katılmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anma etkinliğinde, BM 74 üncü Genel Kurul Başkanı, BM Genel Sekreteri, UNICEF Direktörü, barış elçisi Malala Yousafzai ve her bölge grubundan sözleşmeyi ilk onaylayan ülkelerin (Gana, Ekvator, Rusya, İsveç ve Vietnam) temsilcileri konuşma yaptılar.

Anma etkinliğinde çocuklar adına konuşma yapan mülteci ve gençlik aktivisti Muzoon Almellehan, konuşmasının ardından Komisyon Başkanımız Sayın KATIRCIOĞLU'nun yanına gelerek bir süre sohbet etti. Konuşmasında "Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğini, Onun milyonlarca Suriyeliye sahip çıktığını ve tüm eğitim imkanlarını seferber ettiğini, onunla tanışmak ve Türkiye'ye gelmek istediğini dile getiren Muzoon Almellehan bunun için Sayın KATIRCIOĞLU'ndan yardım istedi.

KATIRCIOĞLU'nun New York Ziyaretinde başka bir çalışması iseUNICEF temsilcileri ile oldu. Ünicef temsilcilerinden çocuk hakları alanında yapılan çalışmalarına ilişkin kapsamlı bilgi alarak, yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaretin son gününde ise ABD'de kurulan Türk sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek (Amerika Türk Kadınlar Birliği ve Atatürk Okulu Yöneticileri, kadın sivil toplum örgütü temsilcileri) ABD'de yaşayan Türk ailelerin ve çocukların sorunlarını dinledi ve bu sorunların giderilmesine yönelik istişarelerde de bulundu. Ayrıca Fetö terör örgütünün yapmış olduğu eylemlere ilişkin ayrı bir gündem yapan Katırcıoğlu "Fetö terör örgütü ile mücedele için kararlı olmalıyız ve bilinçli olmalıyız" dedi. Yanında İngilizce ve Türkçe basılı Fetö Terör Örgütünü anlatan kitapçıkları toplantıya katılan Sivil Toplum Örgütlerine dağıtıldı.

Sayın KATIRCIOĞLU ziyaretin son durağında New Jersey'deki Türk Maarif okuluna gerçekleştirdi. Okulun faaliyetlerine ilişkin Maarif Okulları ABD Direktörü sayın Mehmet ÖZKAN'dan brifing alan Sayın Komisyon Başkanı, daha sonra çocukları sınıflarında ziyaret ederek Bir süre sohbet etme fırsatı buldu.