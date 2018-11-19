Katlı Otopark 2019 Yıl Sonunda Açılacak

Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, katlı otopark inşaatının yüzde 30'unun tamamlandığını, 2019 yılı sonunda açılmasını planladıklarını belirtti.
Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hacıkasım mevkinde yapılan katlı otoparkın, Karadeniz
bölgesinde ilk ve tek olma özelliği taşıdığını ifade ederek, proje alanı için belediye bütçesinden 25 milyon lira kamulaştırma ödemesi yapıldığını anımsattı.
Otoparkın tamamlanmasının ardından şehrin büyük bir ihtiyacını karşılayacağına işaret eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:
"Otoparkın yapımında yaklaşık yüzde 30 seviyesine ulaşıldı. İhale sürecinin ardından yapım çalışmalarımıza başladık. Katlı otopark inşaatında yaklaşık yüzde 30 seviyelerine ulaştık. Katlı otoparkta hafriyat, fore kazık ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Otopark iniş ve çıkış rampaları ve yolun temeli yapıldı. Dış perde duvar imalatı yüzde 80 seviyesindedir. Çalışmalarımız planladığımız şekilde devam ediyor. Şehir merkezimizin otopark ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak olan bu dev eseri kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız."
Gümrükçüoğlu, katlı otoparkın 2019 yılı sonunda açılmasını planladıklarını belirtti.
Karadeniz,Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,Trabzon
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:54