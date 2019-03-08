Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da 5 kişiyi öldüren saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 5 kişiyi Şinası Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayetleri işleyen Gürkan ve olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı.

Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan zıhrlı araca bindirildi. 5 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şinasi Gürkan, iki gün önce Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde birlikte yaşadığı oğulları Gökmen (16) ve Göksel Gürkan'ı (22) tabancayla ateş edip öldürmüştü.

Daha sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giderek kardeşi Mühendis Gürkan'ı (45) öldüren Gürkan, ardından Başakşehir'de araç içinde buluştuğu eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve yanındaki oğlu Erdal Tiz'i (33) tabancayla vurmuş, Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, babası ağır yaralanmıştı. Alihan Tiz daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan şüpheli Şinasi Gürkan emniyetteki ifadesinde "Ailemle aramda miras davası husumetim var. Cinayetleri bu sebepten işledim." şeklinde itirafta bulunmuştu.

Kaynak: DHA