Yeni Zelanda Saldırganı Manifestoyu Katliamdan Önce Başbakanlık Ofisine Göndermiş

NZ Herald Gazetesi, Yeni Zelanda'da 49 Müslüman'ın katledildiği olayın faili olan saldırganın, 'öfke ve intikam' dolu ifadelerin yer aldığı manifestoyu, saldırıdan önce Başbakanlık ofisi dahil 70 kişiye mail attığını yazdı.

SALDIRIDAN ÖNCE ARALARINDA POLİTİKACILARIN DA OLDUĞU 70 KİŞİYE MAİL ATMIŞ

NZ Herald Gazetesi, saldırganın saldırıdan en az 10 dakika önce Başbakanlık ofisi başta olmak üzere aralarında politikacılar ve yerel medya mensuplarının da bulunduğu 70 kişiye, manifestosunu mail attığını yazdı. Gazete, bu manifestonun kendilerine gönderilmediğinin de altını çizdi.

NORVEÇLİ KATİL DE 1000'DEN FAZLA KİŞİYE E-POSTA GÖNDERMİŞ

Norveç'te düzenlediği çifte saldırıyla 76 kişinin ölümüne neden olan Anders Behring Breivik de katliamdan yaklaşık 1 buçuk saat önce aralarında Norveçli bir milletvekilinin de bulunduğu 1000'den fazla kişiye elektronik posta gönderdiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA