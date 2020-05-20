Kato Dağı'na yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar yaptılar

Kato Dağı'na yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar yaptılarŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'na, Kaymakam İsmail Pendik, çok sayıda vatandaş ile yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar yaptı.

20.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:22
Kato Dağı'na yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar yaptılar
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'na, Kaymakam İsmail Pendik, çok sayıda vatandaş ile yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar yaptı.
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, yanında protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş ile 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda vatan nöbeti tutan Mehmetçik ile buluştu. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüş ile Altındağ Üs Bölgesi'ne uluşan Pendik ve beraberindekiler, bir asker tarafından okunan ezanın ardından Mehmetçik ile oruç açtı.
Kaymakam İsmail Pendik, bölgenin 3 yıl öncesine kadar terörle anıldığına dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin mücadelesiyle bölgenin teröristlerden temizlenerek, huzur ve güven ortamına kavuştuğunu anlatan Pendik, "Bugün Beytüşşebap'ta huzur var. İlçe halkı huzur içerisinde yaylalarında hayvanlarını otlatıyor ve huzur içerisinde bu doğal güzellikleri yaşıyor. Mehmetçiklerimizle beraber iftar yaptık. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu bölgeye yürüyerek geldik. Üç sene öncesine kadar değil yürüyerek gelmek araba ile gelmek bile zordu. Bugün yürüyerek doğanın o güzelliğini de yaşadık" dedi. Kato Dağı’na yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Beytüşşebap, Kato Dağı, Pendik, Güncel, Haber

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