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Kato Dağı'ndaki kaplıca ziyaretçilerin akınına uğradı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan kaplıca kış aylarında bölge halkının akınına uğruyor.

25.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:30Kato Dağı'ndaki kaplıca ziyaretçilerin akınına uğradı
'ın ilçesinde bulunan kaplıca kış aylarında bölge halkının akınına uğruyor.
2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Ilıcak köyündeki Zümrüt kaplıcaları yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlıyor. Kış aylarında karlı dağ manzaralı kaplıca keyfi yaşayan vatandaşlar gece geç saatlere kadar açık havuzlarda yüzmenin tadını çıkarıyor. Beytüşşebap ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan şifalı kaynak suyu sıcaklığı kış aylarında 38 dereceye kadar çıkıyor. Ülkenin dört bir yanından kaplıcaya akın edenler şifa arıyor. Romatizma, cilt hastalıkları, bel fıtığı ve daha bir çok hastalıklarına iyi geldiği söylenen kaplıcalardaki havuzlar kış aylarında daha çok ilgi görüyor.
Kenan Ermağan isimli vatandaş, günlerdir şifalı sularda hastalığına çare aradığını söyledi. Ermağan, "3 gündür geliyorum, cildimde ayaklarım çok ağrıyordu şifasını buldum diyebilirim. Sürekli yüzüyorum kaslarım açıldı sanki" dedi.
(Serdar Gükçe/İHA)

Beytüşşebap, Kato Dağı, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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