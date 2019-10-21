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Kato dağına kar yağdı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato dağının yüksek kesimlerine kar yağdı.

21.10.2019 11:42Kato dağına kar yağdı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato dağının yüksek kesimlerine kar yağdı. Alçak kesimlerde yağan yağmur nedeniyle Habur çayı taştı.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımlı Kato, Marinus, Kela Memet ve Faraşin yaylalarında kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezi ve köylerde ise şiddetli yağış hayatı teslim aldı.

Yeşilöz ve Habur çayı aniden bastıran yağmur nedeniyle taştı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Kato, Güncel

Kaynak: İHA

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