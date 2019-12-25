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Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

25.12.2019 01:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 01:52
'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde dolayısıyla ayin yapıldı.
Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan kilisedeki ayini, rahip Francis Dondu yönetti.
Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.
Ayine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.
Seçer, yaptığı konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecede Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin, Noel, Güncel

Kaynak: AA


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