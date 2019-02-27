Katso Başkanı Fındıkoğlu'ndan Osb'deki Firmalara Ziyaret

Kastamonu
Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret etti.
KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Gülcan, Hakan Aydoğan
ve Ayhan Vural ile birlikte organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren PVC plastik doğrama işi yapan bir firmaya nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Fındıkoğlu, pazartesi günü açıklanan 2019 İstihdam Seferberliği hakkında firma yetkililerini bilgilendirdi. - KASTAMONU
Kastamonu, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: İHA