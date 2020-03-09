KATSO'da Mesleki Yeterlilik Sınavı yapıldı
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavı düzenlendi.
09.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:31
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavı düzenlendi.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, yönetmeliğin geçici 1'ince maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüklerinden 2. el araç alım satımı yapmak isteyenler yetki belgesi almaları gerekiyor. Konu ile iştigal eden ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi alarak şartları sağlayanlar Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yönetmelik kapsamında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavı düzenlendi. 2. El araç alım satımında faaliyet gösteren 29 adayın katıldığı ve 3 gün süren sınavda başarılı olan adaylar, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. - KASTAMONU
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, yönetmeliğin geçici 1'ince maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüklerinden 2. el araç alım satımı yapmak isteyenler yetki belgesi almaları gerekiyor. Konu ile iştigal eden ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi alarak şartları sağlayanlar Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yönetmelik kapsamında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavı düzenlendi. 2. El araç alım satımında faaliyet gösteren 29 adayın katıldığı ve 3 gün süren sınavda başarılı olan adaylar, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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