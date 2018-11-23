Katso'dan 800 Öğrenciye Bot Yardımı

23 Kasım 2018 Cuma 14:28



23 Kasım 2018 Cuma 14:28

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkıları ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye bot yardımında bulunuldu.Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmayan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu'daki 53 okulda, ihtiyaç sahibi öğrencilere bot desteği sağladı. KATSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Gülşen tarafından dağıtımı gerçekleştirilen botlar, öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik gerçekleştirilen yardım ile ilgili bilgi veren KATSO Başkan Vekili Hasan Gülşen, KATSO olarak bu yıl da öğrencilere yönelik yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.Gülşen, "Bu kapsamda geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına ilkokul, ortaokul ve lise'de öğrenim gören ihtiyaç sahibi toplam 800 öğrencimize kışlık bot yardımında bulunduk. Bu manada; zor şartlar altında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimiz için ne yapsak azdır. Bu sebeple oda olarak bizler inşallah her yıl imkanlarımız ölçüsünde bu destekleri sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle öncelikle bu yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmamıza katkı sunan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere TOBB yönetimine, ayrıca yardımların yerlerine ulaşmasında emeği geçen odamız yönetim kurulu, meclis üyeleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU