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KATSO'dan Barış Pınarı Harekatına destek

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Fındıkoğlu, Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini açıkladı.

10.10.2019 17:04KATSO'dan Barış Pınarı Harekatına destek
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Fındıkoğlu, Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini açıkladı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Fındıkoğlu, yazılı yayınladığı mesajında şunları kaydetti: "Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek için yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her daim yanındayız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Ordumuzun Barış Pinarı Harekatında başarıyla çıkacağına olan inancımız sonsuzdur. Yüce Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, korusun ve muzaffer eylesin" - KASTAMONU

Barış Pınarı Harekatı, Kastamonu, Güncel

Kaynak: İHA

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