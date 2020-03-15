KATSO'dan fırsatçılara yönelik uyarı
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, ortaya çıkan yeni tip Korona Virüs sonrasında bazı işletmelerin haksız yere ürünlerinde fiyat artışına gitmesi sonrasında uyarıda bulundu.
15.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:27
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, ortaya çıkan yeni tip Korona Virüs sonrasında bazı işletmelerin haksız yere ürünlerinde fiyat artışına gitmesi sonrasında uyarıda bulundu. Uyarıda, tespit edilen işletmelerin disiplin kuruluna sevk edileceği belirtildi.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, ortaya çıkan yeni tip Korona Virüs (COVİT-19) sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ürünlerde haksız fiyat artışı yaptıkları hakkında şikayetler alındığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu çerçevede tespit edeceğimiz işletmelerin Odamız disiplin kuruluna sevk edileceğini ve haklarında "Oda/Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna duyurur. Halkımızın sağlığı söz konusu olan bu süreçte fahiş fiyat uygulamayan firmalarımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz." - KASTAMONU
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, ortaya çıkan yeni tip Korona Virüs (COVİT-19) sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ürünlerde haksız fiyat artışı yaptıkları hakkında şikayetler alındığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu çerçevede tespit edeceğimiz işletmelerin Odamız disiplin kuruluna sevk edileceğini ve haklarında "Oda/Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna duyurur. Halkımızın sağlığı söz konusu olan bu süreçte fahiş fiyat uygulamayan firmalarımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz." - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı