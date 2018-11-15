Katso'dan İş Birliği Sözleşmeleri

Karabük
Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), AKINSOFT, SİPROMED ve Kayı Ajans
Fikir Sanat Atölyesi ile iş birliği protokolleri imzaladı.
KATSO'dan yapılan yazılı açıklamada, AKINSOFT yazılım firması ile üyelere en etkin yollar ile ulaşmanın hedeflendiği ifade edildi.
SİPROMED Sağlık Hizmetleri (Slim Fit Fitness& Life Center) arasında yapılan "Sağlıklı Yaşam İşbirliği Protokolü" ile üyelere fiyat avantajının sağlandığının aktarıldığı açıklamada, odanın stratejik planında yer alan Karabük'ün ekonomisinin tüm yönleriyle incelenmesi sektörel analizlerin yapılması, sahada incelemelerde bulunulması görüşlerin toplanması ve aynı zamanda raporlanması ve mutabakat metninde yer alan çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla Kayı Ajans Fikir Sanat Atölyesi ve Karabük'ün dış ticaretini geliştirme amacıyla yapacağı faaliyetler, eğitim, danışmanlık ve üyelerin dış ticaret konusunda bilgilendirmelerini sağlamak üzere oda üyesi Karabük Gümrük Müşavirliği ile "Çözüm Ortaklığı Protokolü"nün yapıldığı kaydedildi.
Ajans,Karabük
15 Kasım 2018 Perşembe 18:12