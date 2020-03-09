Katy Perry ile Orlando Bloom'un düğününe corona virüsü engeli!
Katy Perry - Orlando Bloom cephesinden kötü haber var!
09.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:48
Katy Perry - Orlando Bloom cephesinden kötü haber var!
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu :Katy Perry ile Orlando Bloom'un düğününe corona virüsü engeli!
Etiketler : Orlando Bloom, Katy Perry, Magazin
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