Haberler» Güncel» Haber

Kavacık'ta özel üniversitede yangın 2

09.09.2019 09:57 Kavacık'ta özel üniversitede yangın 2


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:24   Kavacık'ta özel üniversitede yangın 5 havadan göüntüler
10:24   Marmaris'te kaçak yapılar 15 ekim'den sonra yıkılacak
10:24   Emniyet müdürü, okula başlayan şehit kızını makam aracıyla götürdü
10:24   Dha yurt bülteni - 3
10:23   Başkenti kahve kokusuyla uyanmaya hazırlanıyor!
10:23   Ödemiş gölcük'te temizlik seferberliği
10:23   Beşiktaş'ta polis ekiplerinden okul önlerinde denetim