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Kavacık'taki üniversitede korkutan yangın

Kavacık'taki üniversitede korkutan yangınİSTANBUL - Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin laboratuvarlarının bulunduğu binanın beşinci katında yangın çıktı.

09.09.2019 23:34 Kavacık'taki üniversitede korkutan yangın
Kavacık'taki üniversitede korkutan yangın
İSTANBUL - Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin laboratuvarlarının bulunduğu binanın beşinci katında yangın çıktı. Binada bulunan öğrenciler hızla tahliye edilirken itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Beykoz Kavacık'ta saat 09: 30 sıralarında bir üniversitenin kampüsünde laboratuvarların bulunduğu binanın beşinci katında yanın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, binada bulunan öğrenciler hızla tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İtfaiye, Beykoz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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