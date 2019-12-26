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Kavacık üzümü tescillendi

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Kavacık Köyü'nde yetiştirilen Kavacık üzümü'nün tescilinin alındığı bildirildi.

26.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:02 Kavacık üzümü tescillendi
'in ilçesindeki Kavacık Köyü'nde yetiştirilen Kavacık üzümü'nün tescilinin alındığı bildirildi.
Karabağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumunun, toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık Köyünde yetiştirilebilen "Alphonse Lavallee" türü ürünü, "Kavacık üzümü" olarak tescillediği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kavacık üzümünün tadının eşsiz olduğunu ifade etti.
Kavacık üzümünü önce İzmir'e, sonra Türkiye'ye, sonra da dünyaya tanıtmak amacıyla Kavacık Üzüm Festivali'nin marka tescilinin de yaptırıldığını anımsatan Selvitopu, "Şimdi 2. hedefimize de ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Resmi belgesini yakında alacağımız coğrafi işaretle, Kavacık üzümünü dünya tanıyacak. Coğrafi işaret Kavacık'a ve İzmir'e hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Karabağlar, İzmir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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