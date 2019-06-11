Kavak
Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
Okul bahçesinde bu yıl birincisi gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul müdürü Aydın Can
, başarıya ulaşmada hedef belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Gençlere seslenen Can, "Herkesin bir hedefi olmalıdır. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyiniz. Hedefe ulaşmada size yolunuzu aldığınız eğitim, iradeniz, azim ve kararlılığınız gösterecektir." dedi.
Okul birinci, ikinci ve üçüncülere çeşitli ödüllerin verilmesinin ardından program, okul birincisi Beste Nur Beden'in okul kütüğüne plaket çakması, birinci sınıf birincisi Sıla
Arslan'a okul bayrak ve flamasını teslim edilmesi ve havaya kep fırlatmasıyla son buldu.
Kaynak: AA
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