Kavak Cumhuriyet Savcısı Çetin Göreve Başladı

Kavak
Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin
, görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) 21. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı adayları için yapılan kura çekiminde Kavak Cumhuriyet Savcılığı
'na atanan Barış Çetin, ilçeye geldi.
Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kavak'ın ilk görev yeri olduğunu söyledi.
Göreve başlamadan önce ilçeyi gezdiğini belirten Çetin, "Vatandaşlarla konuştum. Hem doğal yapısı hem de insanlarının yaklaşımı beni memnun etti. Burada görev yapmaktan mutluluk duyacağım." dedi.
Barış Çetin,Kavak
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:30