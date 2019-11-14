Haberler » Güncel » Kavak Devlet Hastanesinde tatbikat - Haber

Kavak Devlet Hastanesinde tatbikat

Kavak Devlet Hastanesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

14.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:52Kavak Devlet Hastanesinde tatbikat
Devlet Hastanesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikatta, senaryo gereği trafik kazasında yaralanan 10 kişi, hastaneye sevk edildi, hastanede ilk müdahelenin ardından yaralıların ilgili bölüm ve hastanelere sevki yapıldı.
Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü Afet Komisyon Birimi personeli de katıldı.
Başhekim Opr. Dr. Mustafa Seven, HAP tatbikatının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Olası bir durum karşısında hastanemizin risklerini ortaya çıkarmak, iletişim, gerekli olan diğer kurumlarla koordinasyon, personelimizin görev ve sorumluluklarını benimsemesi ve her türlü afet durumu karşısında hazır ve bilinçli bir şekilde görevlerinin başında olmalarını hedef alarak tatbikatımızı gerçekleştirdik. Değerlendirmesini yaptık. Tatbikatımızı gerçeğini aratmayacak şekilde başarıyla tamamladık." dedi.

Kavak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:32 10 metrekarelik atölyede cam kaşık üretiyorlar
13:27 Başkan Çerçi Yunuskent'te incelemede bulundu
13:32 Edirne'de okul servisi sürücülerine eğitim verildi
13:26 İngiltere Başbakanı Johnson'a çiftçilerden fırça
13:31 Trabzon'da yaylada evleri yıkılan yapı sahipleri valilik önünde-2
13:27 Alman medyasından Erdoğan'a övgü: Beyaz Saray'daki görüşmede dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
11:56 Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den skandal açıklama: YPG ile ortaklığımız sürecek
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:35:34