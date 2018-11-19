Kavak Emniyet Müdürlüğüne Atama

Kavak
Emniyet Müdürlüğüne vekaleten Komiser Yardımcısı Seyfettin Güveli atandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Cengiz Metin'in Havza
İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan görevi yürütmek üzere atanan Seyfettin Güveli, görevine başladı.
Güveli, Kavak ilçesinin huzur ve güveni için çalışacağını söyledi.
Kavak'ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Güveli, "Daha önce komşu Asarcık
ilçesindeki görevim süresince zaman zaman Kavak ilçesine gelirdim. Haliyle, Kavak ilçesinin yabancısı değilim. İnşallah ekibimizle birlikte güzel hizmetler yapacağız. Kavaklı
vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına dayanarak, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Kavak'ta görev yaptığım süre boyunca hep sokakta olacağım. İlçe halkımızın ve ilçemize gelen misafirlerimizin huzur ve güvenliği için gereken çalışmalarımızı Emniyet Teşkilatı mensubu arkadaşlarımızla birlikte yapacağız." dedi.
Emniyet Müdürlüğü,Huzur,Kavak
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:42