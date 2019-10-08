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Kavak Emniyet Müdürü Yöntem görevine başladı

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Yöntem, görevine başladı.

08.10.2019 15:26Kavak Emniyet Müdürü Yöntem görevine başladı
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Yöntem, görevine başladı.
Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 3. sınıf Emniyet Müdürü Yöntem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevi süresince vatandaşın kendisini huzur ve güven içinde hissetmesi gayretinde olacağını vurguladı.
"Kavak ilçemizi daha güvenli ve huzurlu bir yer haline getirmek için vatandaşımızla hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorum." diyen Yöntem, şunları aktardı:
"İlçenin sorunlarını çözmek için ekibimle birlikte gece gündüz 24 saat görev başında olacağız. Vatandaşlarımız istediği zaman hiç çekinmeden bize ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın istek ve sorunlarına çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheleri olmasın. Kavak Emniyet Müdürlüğü personeli olarak her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum."
Yöntem'in evli ve bir çocuk babası olduğu, iyi derecede İngilizce bildiği öğrenildi.

İlkadım, Samsun, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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