Kavak Gençlik Merkezi Müdürlüğüne Atama

Kavak
Gençlik Merkezi Müdürlüğüne Mesut Altıngöz atandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankaç tarafından vekaleten yürütülen göreve atanan Altıngöz, yeni görevine başladı.
Daha önce Kavak Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Yardımcılığında bulunan Altıngöz, gençlik, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve sosyal hayatın her alanına katılımlarının sağlanması için çalışacağını söyledi.
Kendisinin bundan önce Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yürütmesi nedeniyle Gençlik Merkezi tarafından yürütülmesi gereken görevlere de yabancı olmadığını belirten Altıngöz, şöyle devam etti:
"İlçemizde gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan koruma noktasında çalışmalar yapacağım. Bunun için gençlere yönelik toplantılar, seminerler düzenleyip onların sokak, kahvehane yerine Gençlik Merkezi imkanlarından yararlanması noktasında girişimlerde bulunacağım. Bu kapsamda gençlerin, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını Gençlik Merkezimizdeki kütüphane, müzik, oyun, gibi imkanlarından yararlanmalarına fırsat vereceğim. Aynı zamanda gençlerimize yeri ve zamanına göre göre arkadaş, ağabey, öğretmen, rehber olacağım."
Halk Eğitimi Merkezi,Kavak
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:13