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Kavak Gençlik Merkezi'nde istişare toplantısı

Kavak Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde istişare toplantısı düzenlendi.

22.10.2019 15:00Kavak Gençlik Merkezi'nde istişare toplantısı
Kavak Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde istişare toplantısı düzenlendi.
Kavak Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç katıldı.
Toplantıda, 2020 yılında Kavak Gençlik Merkezi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde yapılması planlanan sportif faaliyetler ile ilçedeki gençlerin boş zamanlarında spora ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi noktasında yapılacak çalışmalar hakkında görüş birliğine varıldı.
Altıngöz, ilçedeki gençlere faydalı olabilmenin arayışı içinde olduklarını belirtti.

Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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