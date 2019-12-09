Haberler » Güncel » Kavak Gençlik Merkezi'nde resim kursu - Haber

Kavak Gençlik Merkezi'nde resim kursu

Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle yağlı boya ve kara kalem resim kursu açıldı.

09.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:02Kavak Gençlik Merkezi'nde resim kursu

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle yağlı boya ve kara kalem resim kursu açıldı.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmet binalarında açılan 300 saat süreli kursa 24 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kurs eğitmeni olarak Ezgi Bakan'ın görevlendirildiğini belirten Altıngöz, "Yağlı boya ve kara kalem resim kursumuzu gençlerimiz ve küçük yaştaki öğrenciler olmak üzere iki kademe halinde açtık. Kursumuz kursiyerlerimizin derslerini aksatmayacak şekilde hafta sonu açık kalacak. Kursiyerlerimizden herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Sanata gönül veren herkese kapılarımız sonuna kadar açık." dedi.

Resim kursiyerlerinin kursa karşı yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Bakan ise "Kursumuza başlangıç olarak kara kalem teknikleri ile başladık. Ardından yağlı boya ile devam edeceğiz. Bu eğitimin sonunda her bir kursiyerimiz kendisine ait eserler ortaya koyabilecektir. Yapılan resim ve tablolar için kurs sonunda sergi düzenlenecek." diye konuştu.


Halk Eğitimi Merkezi, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00 Mardin kırsalında EYP patladı - Haber
13:00 Erdoğan: "Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu... - Haber
13:00 Silahla ateş ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişiye para cezası - Haber
12:55 Dicle Elektrik'ten bilgilendirme ve bilinçlendirme ziyaretleri - Haber
12:55 ERÜ'de '5. Üroonkoloji Konsey Toplantıs'ı gerçekleştirildi - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
12:12 Doktorun estetikte kullandığı yöntemle 12 düşükten sonra gebe kaldı - Haber
11:30 Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber
11:22 Manzara seyreder gibi hortumu izlediler - Haber
9.12.2019 13:01:42