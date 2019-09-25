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Kavak Gençlik Merkezinde bağlama, gitar ve keman eğitimi

Kavak Gençlik Merkezinde bağlama, gitar ve keman eğitimi verileceği bildirildi.

25.09.2019 10:00Kavak Gençlik Merkezinde bağlama, gitar ve keman eğitimi
Kavak Gençlik Merkezinde bağlama, gitar ve keman eğitimi verileceği bildirildi.
Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları öğrencilere yönelik bağlama, gitar ve keman eğitimi verileceğini söyledi.
Eğitimlere katılmak isteyenlerin Kavak Gençlik Merkezine gelerek kayıt yaptırmaları gerektiğini belirten Altıngöz, kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini vurguladı.
Altıngöz, "Öğrencilerimizi kötü alışkanlıktan uzak tutmak ve müzik eğitimi almaları için bağlama, gitar ve keman eğitim programları düzenlemeyi uygun gördük. Eğitim hafta sonu olacağı için çocuklarımızın derslerini aksatmayacak." dedi.

Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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