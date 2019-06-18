Kavak Gençlik Merkezinden Kur'an kursu

Kavak
Gençlik Merkezince yaz Kur'an kursu açıldı.
Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, kurs eğitmeni olarak Murat Ünal
'ın görevlendirildiğini söyledi.
Kursun 2,5 ay süreceğini belirten Altıngöz, "Kursa şu ana kadar 20 kişi katılıyor. Gelecek talebe göre ikincisini açmayı planlıyoruz." dedi.
Kursiyerlere kurs arasında pasta yapım kursunda yapılan pasta ve kekleri çay ile ücretsiz ikram edeceklerini anlatan Altıngöz, "Ayrıca müdürlüğümüz bahçesinde spor etkinliklerinde de bulunarak hoşça vakit geçirmelerini sağlayacağız. Çocuklarımız böylece kötü alışkanlıklardan da uzak kalmış olacak." diye konuştu.