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Kavak HEM'de maske üretimi başladı

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske üretimine başlandığı bildirildi.

02.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:52
Kavak HEM'de maske üretimi başladı
Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske üretimine başlandığı bildirildi.
Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, gönüllülük esasına dayalı maske üretiminde idareciler ile eğitmenlerin görev aldığını söyledi.
Maske yapımında kullanılan malzemelerin Kavak Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir konfeksiyon fabrikası tarafından karşılandığını belirten Ersoy, "Üreteceğimiz maskeleri koronavirüs salgını ile mücadelede görev yapacak Vefa Sosyal Destek Grubu, Vefa İletişim Merkezi, saha çalışanları, Kavak Devlet Hastanesi ve toplum sağlığı çalışanlarına vereceğiz. Ayrıca muayene için gelen hastalara da maskeleri, Devlet Hastanesi tarafından verilecek." dedi.
Anti bakteriyel kumaştan yapılan maskelerin yıkanabilir özelliğe sahip olduğuna işaret eden Ersoy, 7 bin adet üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Kavak, Güncel
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