Kavak Hem'den Bağlama Kursu

Kavak Halk Eğitimi Merkezi
(HEM) Müdürlüğünce bağlama kursu açıldı.
Kavak HEM Müdürü Yusuf Tanrıöven, yaptığı açıklamada, eğitmenliğini Oğuzhan Diken'in yaptığı bağlama kursunun ilgi gördüğünü söyledi.
Hizmet binasında verilen ve 180 saat süreli kursa 14 kursiyerin katıldığını belirten Tanrıöven, "Gençlerimizin boş zamanlarını faydalı şekilde geçirebilmeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla kurs açtık. Kursumuz, kursiyerlerimizin derslerini aksatmayacak şekilde cumartesi ve pazar günleri saat 09.00 -16.00 arasında olacak." dedi.
Tanrıöven, bağlama kursuna katılanlara kursun ardından katılım belgesi verileceğini kaydetti.
Halk Eğitimi Merkezi,Kavak
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:44