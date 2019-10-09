Haberler » Güncel » Kavak HEM'den üniversite sınavlarına hazırlık kursu

Kavak HEM'den üniversite sınavlarına hazırlık kursu

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ücretsiz olarak üniversite sınavlarına hazırlık kursu açıldıKavak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye hazırlık kursuna katılan kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini söyledi.

09.10.2019 14:33Kavak HEM'den üniversite sınavlarına hazırlık kursu
Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ücretsiz olarak üniversite sınavlarına hazırlık kursu açıldı
Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye hazırlık kursuna katılan kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini söyledi.
Hazırlık kursunun lise mezunlarına yönelik düzenlendiğini belirten Ersoy, "Üniversiteye hazırlık kurslarımız hafta içi pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri olmak üzere 7 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Kurslarımıza katılanlara daha da faydalı olabilmek noktasında ücretsiz olarak ayrıca yardımcı kitaplar ve testler dağıtacağız. Yine sınav konusunda deneyim kazandırmak için kendilerine anlatılan konular kapsamında deneme sınavları yapacağız." dedi.
Kursa 21 kişinin katıldığı öğrenildi.

Kavak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:02 Kovalamacada yakalandı emniyete gitmemek için polise yalvardı
17:55 BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay Açıklaması
18:00 Vali Varol Suluova'yı ziyaret etti
18:00 Evinin penceresinden havaya ateş açan kişi yakalandı
18:00 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı...
18:00 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör...
18:00 Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi
9.10.2019 18:03:43