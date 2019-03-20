Kavak Hem El Sanatlarını Canlandırmayı Hedefliyor

Kavak
Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zekeriya Ersoy, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitmek, öğretmek, meslek sahibi yapmak amacıyla çeşitli kurslar açtıklarını belirtti.
Halk eğitim merkezi olarak 7'den 77'ye hizmet veren bir kuruluş olduklarını dile getiren Ersoy, "Bize gelen tüm talepleri değerlendiriyoruz. Bir şeyler öğrenmek için ne tür kurs isteniyorsa onu açarız. Geçmişte ninelerimiz, dedelerimiz zamanındaki bazı el sanatları unutulmaya yüz tutmuş. Bu sanatları tekrar canlandırmak, yeni ve gelecek nesle aktarmak istiyoruz. Bunlarla ilgili müracaat bekliyoruz." dedi.
Kavak, Güncel
Kaynak: AA