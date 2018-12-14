Kavak İlçesinden Yemen'e Yardım

14 Aralık 2018 Cuma 15:55



14 Aralık 2018 Cuma 15:55

Kavak ilçesinde Yemen için başlatılan yardım kampanyasında 13 bin 200 lira toplandığı bildirildi.Kavak Müftüsü Nuh Arslan, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Vakfı tarafından Yemen için "Yemen'e sessiz kalma" yardım kampanyası düzenlendiğini söyledi.Yemen'in nüfusunun büyük bölümünün her geçen gün artan şiddet ve yokluk karşısında hayatta kalmaya çalıştığını dile getiren Arslan, "Dini, ırkı ne olursa olsun yeryüzünde yükselen her feryada gönülden karşılık vermek bizim hem insani hem de dini vazifemizdir. Bugün Yemen halkı kan, zulüm altında kan ağlıyor. Hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tarihi bağlara ve ortak geçmişe sahip olduğumuz Yemen'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamız mümkün değildir." dedi.Bu kapsamda başlatılan kampanya kapsamında ilçelerindeki cami ve mescitlerde yardım topladıklarını aktaran Arslan, toplanan 13 bin 200 liranın ilgili yardım hesabına yatırıldığını belirtti.Arslan, Yemen'e yardım elini uzatmak isteyenlerin Diyanet Vakfının banka hesabına veya "bagis.tdv.org" adresinden online bağış yapabileceği gibi cep telefonlarından da "YEMEN" yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabileceklerini kaydetti.