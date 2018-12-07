Kavak İmam Hatip Lisesinde Bilgi Yarışması

07 Aralık 2018 Cuma 11:03



07 Aralık 2018 Cuma 11:03

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi.Test usulü yapılan yarışmaya 9, 10, 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören 70 öğrenci katıldı.Yarışmada okul müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından öğrencilere 40 soru soruldu.Yapılan değerlendirmede 10. sınıf öğrencisi Sati Gül Adlin 39 doğru cevapla birinci, 11. sınıf öğrencisi Yasemin Yazıcıoğlu 38 doğru cevapla ikinci, 12. sınıf öğrencisi Reyhan Çakırsoy da 34 doğru cevapla üçüncü oldu.Yarışmada dereceye giren öğrencilere okul müdürü Kenan Bilen tarafından çeşitli hediyeler verildi.Yarışmaya dereceye giren öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Recep Koşal, başarının sırrının planlı ve çok çalışmaktan geçtiğini belirterek, bu tür yarışmaların üniversite giriş sınavlarında etkili olduğunu ifade etti.