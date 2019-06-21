21.06.2019 16:28
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Kavak Jandarma Komutanı Karaköse'den Şenay'a ziyaret

Kavak Jandarma Komutanı Karaköse

Kavak Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Kavak Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse , Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.
Karaköse, Şenay'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, Karaköse'ye teşekkür etti.
Başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutlayan Şenay, çalışmalarında gösterdikleri gayretten dolayı tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.
Şenay, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle yad ettiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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