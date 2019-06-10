Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay görevine başladı

İçişleri Bakanlığınca Kavak
Kaymakamlığı görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirilen Amasya
Kaymakam Adayı İbrahim Engin
Şenay, görevine başladı.
Şenay, Kavak'ta görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu ünlü güreşçi Yaşar Doğu
'dan dolayı Kavak ilçesi hakkında az da olsa bilgisi olduğunu ifade eden Şenay, "İlçeye birkaç gün öncesinde geldiğimde daha geniş bilgi edindim. Her zaman için garibana ses, mazluma nefes olacağım. Vatan ve milletimiz için hizmettin en iyisini vermeye çalışacağım." dedi.
Kavak Kaymakamlığı görevi, Kaymakam Recep Koşal'ın İçişleri Bakanlığınca Kars
'ın Sarıkamış
Kaymakamlığına görevlendirilmesiyle 20 Mayıs 2019'dan beri Havza
Kaymakamı Metin Yılmaz
tarafından vekaleten yürütülüyordu.
Kaynak: AA
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