Kavak Merkez Atatürk İlkokulunda kermes

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İlkokulu yarına kermes düzenlendi.
Bu yıl ilki gerçekleştirilen kermese Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yangöz ile öğretmenler, öğrenciler, velileri ve davetliler katıldı.Okul Müdürü Emre Özkan
, bu yıl ilki gerçekleştirilen kermesi bundan sonra her yıl düzenlemeyi planladıklarını belirterek, öğrenci velileri ile öğretmenler arasında birlik ve beraberliği sağlamayı da amaçladıklarını söyledi.
Öğrenci velilerinin yaptığı yiyeceklerle katkı sağladığı kermesten elde edilecek gelir okul giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.
Kaynak: AAKavak
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