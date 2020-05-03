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Kavak Müftülüğünden yardım kampanyası

Kavak Müftülüğü yardım kampanyası başlattı.

Kavak Müftülüğünden yardım kampanyası
03.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:44
Kavak Müftülüğü yardım kampanyası başlattı.
İlçe Müftülük görevlisi İlhan Özkan, kampanya kapsamında din görevlilerinin maddi destek ve katkılarıyla hazırlanan gıda kolilerinin yine din görevlileri ve Türk Diyanet Vakfı gönüllüleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere kapıda teslim edildiğini söyledi.
Toplamda 110 ihtiyaçlı aileye gıda paketi yardımında bulunduklarını belirten Özkan, şunları aktardı:
"Proje kapsamında yardımlarımıza devam ediyoruz. Gıda paketinin teslimatı sırasında gittiğimiz mahallelerimizde görevlilerimiz, gönüllülerimiz ve hocalarımız, yaşlılarımızın hal hatırlarını soruyor, gönüllerini alıyor, gençlerimize dini konularda bilgilendirmede bulunuyorlar. Koronavirüs salgınına karşı belirlenen kurallara uymaları gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca hastalarımızı ziyaret ederek şifa diliyorlar. Çocuklarımıza evde dolu dolu vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları olan Diyanet Çocuk dergisi, Diyanet Aile dergisi, hadis ve ayet kartelası, aile bireyleri için kitaplar hediye ederek güzel vakit geçirmeleri için gayret gösteriyorlar."

Kaynak: AA

Etiketler: Müftülük, Kavak, Güncel, Haber

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