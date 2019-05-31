Kavak MYO'da mezuniyet töreni

Kaynak: AA

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.Kavak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selahattin Kaynar, törende yaptığı konuşmada, dürüst, çalışkan ve üretken insanın bir değer olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.Bugün bir bitişin değil, birçok başlangıcın yaşandığı bir günün yaşandığını belirten Kaynar, "Bugünden itibaren yepyeni yaşam deneyimlerini içinde barındıran bir süreç başlıyor. Dünyada ve ülkemizde olup bitenleri izleyerek kendinizi yenilemeli, yeni bilgiler öğrenmeli ve kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Çevrenize ve yakınlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza iyi ve çalışkan birer insan olmanın gereklerini davranışlarınızla göstermeli ve örnek olmalısınız." dedi.Dönem birincisi, evli ve 2 çocuk babası Adem Aker'in konuşmasıyla devam eden tören, mezun 90 öğrenciye belgelerinin verilmesi ve öğrencilerin keplerini havaya atmasının ardından sona erdi.Törene Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, daire amirleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve yakınları katıldı.