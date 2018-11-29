Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde "Etkin Kal" Projesi

29 Kasım 2018 Perşembe 11:33



29 Kasım 2018 Perşembe 11:33

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde sosyal etkinlik çalışmaları kapsamında "Etkin Kal" projesi hazırlandığı bildirildi.Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Fahri Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlandığını söyledi.Proje hakkında bilgi veren Okur, şunları kaydetti:"2018-2019 eğitim öğretim süresince devam edecek proje ile öğrencilerimizin yapacakları ders dışı faaliyetleri ve toplum hizmetleri kayıt altına alınacak, puanlar verilecek. Daha sonra oluşturulacak komite tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Projeye katılan öğrencilerimize sene sonunda sertifika verilecek. Böylece öğrencilerimizin lise hayatları boyunca yapmış oldukları sosyal etkinlikler yaşamları boyunca kullanabilecekleri referanslara dönüşüyor."Projenin öğrencilere tanıtımı konusunda uygulamaya başladıklarını ifade eden proje sorumlusu Tamer Gök de öğrencilerin proje ile yapılması gerekenleri dikkatle dinlediğini belirterek, tereddüt ettiği konularda sordukları sorulara açıklık getirdiklerini kaydetti.