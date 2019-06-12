Kavak
Rıdvan Çelikel Fen Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Okul Müdürü
Fahri Okur, öğrencileri hayata hazırlamak, başarılı, kendine güvenen, saygın ve saygılı, her bakımdan üstün niteliklerle donatılmış, "geleceği ben inşa edeceğim" diyen bireyler olarak yetişmeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Gençlere seslenen Okur, "Rıdvan Çelikel Fen Lisesinin ilk mezunları olarak daima çok özel olarak kalacaksınız. Sizinle gurur duyacağız. Sizler düşünen, doğru karar veren, ülkesini ve milletini seven, Atatürk
ilke ve inkılaplarına bağlı, öğrendiklerini hayatın her aşamasında uygulayan, bilimi kendisine rehber edinmiş bireyler olarak güçlü Türkiye
'nin oluşmasında esas unsur olacaksınız." dedi.
Hayırsever iş adamı Rıdvan Çelikel de gençlerin Türkiye'nin geleceği olacağını vurgulayarak, "Türkiye'nin gençlere ihtiyacı var. Memleketimiz sizlerden çok şeyler bekliyor. Türkiye'mizin kalkınması için çok çalışmalısınız." ifadelerini kullandı.
Dereceye girenlere sertifikaları ile hediye çeklerinin verilmesinin ardından okul birincisi Taner Melih Er, okul kütüğüne plaket çaktı.
On birinci sınıf öğrencilerine okul bayrak ve flamasının teslim edilmesi ve mezun 72 öğrencinin havaya kep fırlatmasıyla sona eren törene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü Abdullah Yangöz, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.
Törenin ardından lise öğrencilerinden oluşan müzik grubu konser verdi.
Kaynak: AATürkiye
, Kavak
, Güncel