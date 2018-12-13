13 Aralık 2018, 11:51
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Kavak Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi

Kavak Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi

Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine, muhtardan üye seçimi yapıldı.

Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine, muhtardan üye seçimi yapıldı.

Kavak Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Recep Koşal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Güney ile çalışanlar katıldı.

Toplantıda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kaymakam Koşal, SYDV Mütevelli Heyeti ile çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından mütevelli heyetine üyelik için Yaşar Doğu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kara ve Kayaköy Mahallesi Muhtarı Sait Çakırsoy aday oldu.

Yapılan açık oylama ile Kara ve Çakırsoy, 2019 yılı için Kavak SYDV Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere seçildi.

Koşal, toplantı sonunda bir araya geldiği Çakırsoy ve Kara'yı tebrik etti.
13 Aralık 2018 Perşembe 11:51