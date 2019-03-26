Kavak'ta "100. Yıl Hatıra Ormanı" Oluşturuldu

Kaynak: AA

Kavak'ta, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.Kavak Kaymakamlığı, Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Kavak Orman İşletme Şefliğince, OSB mevkindeki 13 bin 500 metrekare arazinin tahsis edildiği "100. Yıl Hatıra Ormanı"na 1919 fidan dikildi.Kaymakam Recep Koşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1919 fidanın Kavak Orman İşletme Şefliğinden temin edildiğini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla '100. Yıl Hatıra Ormanı' oluşturduk. Atatürk, 100 yıl önce 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktığından biz de oluşturduğumuz hatıra ormanına 1919 fidan diktik." dedi.Fidan dikimine Kaymakam Koşal'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, OSB Müdürü Ali İhsan Uzun, Orman İşletme Şefliği orman muhafaza memurları ve OSB'deki müteşebbisler ve çalışanları katıldı.