Kavak'ta Asayiş Toplantısı Yapıldı

Kaynak: AA

Kavak Kaymakamlığınca 19 Mayıs Mahallesi sakinlerine yönelik halk ve asayiş toplantısı düzenlendi.19 Mayıs Mahallesi Yaşar Doğu Camisi Konferans Salonu'nda Kaymakam Recep Koşal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Astsubay Başçavuş Umut Özhan, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, daire amirleri ve 19 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar katıldı.Kaymakam Koşal ve beraberindeki daire amirleri vatandaşların sorun, öneri ve isteklerini dinledi.Vatandaşların isteklerini değerlendirmek üzere kayda alan Kaymakam Koşal, sorunların çözümü konusunda her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.Koşal, ilçenin genel asayiş durumu hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:"İlçemizde genel asayiş durumu normal. Bu da güvenlik güçlerimizin görevini en iyi şekilde yürütmesinden kaynaklanıyor. Şu anda ilçe merkezi ile giriş ve çıkışları MOBESE kamera ile gözetim altında bulunuyor. Ama yine de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu noktada herhangi bir durum karşısında polisimizi, jandarmamızı ilgilendiren olaylar görürseniz anında emniyet ve jandarmayı haberdar ediniz."