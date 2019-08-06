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Kavak'ta asayiş ve istişare toplantısı

Kavak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla asayiş ve istişare toplantısı düzenlendi.

06.08.2019 16:43 Kavak'ta asayiş ve istişare toplantısı
Kavak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla asayiş ve istişare toplantısı düzenlendi.
Kaymakam İbrahim Engin Şenay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Karaköse ve İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli katıldı.
Toplantıda, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini rahat ve huzur içinde geçirmesi için bayram öncesi, bayram ve bayram sonrası ilçe merkezi ile grup yollar, Kavak-Asarcık ve Samsun-Ankara kara yolunda asayiş ve trafik yönünden alınması gereken tedbirler hakkında görüş birliğine varıldı
Kaymakam Şenay, gerekli görülen yerlerde ilave ekiplerle güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

Kurban Bayramı, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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