Kavak'ta Bağlama Kursu Açıldı

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:11



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:11

SAMSUN (AA ) - Kavak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde ücretsiz bağlama kursu açıldı.Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğreticiliğini Oğuzhan Diken'in yaptığı bağlama kursunun ilgi gördüğünü söyledi.Gençlik merkezi hizmet binasında verilen 180 saat süreli kursa 12 kursiyerin katıldığını belirten Altıngöz, "Kursa öğrencilerin yanı sıra kamu çalışanları da katılıyor. Diğer kurslarımızda olduğu gibi bağlama kursumuzu da öğrencilerimizin derslerine, kamu görevlilerinin çalışma mesaisine engel olmayacak şekilde düzenledik." dedi.Kursa katılanlara katılım belgesi de verileceğini aktaran Altıngöz, diğer müzik aletleri kurslarına katılanların da iştiraki ile konser düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.