Kavak'ta buğday hasadı başladı

Kavak
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, ilçede buğday hasadının başladığını bildirdi.
Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yıl, geçen yıla oranla buğday rekoltesinde artış beklediklerini söyledi.
Çiftçilerin geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle bekledikleri ürünü elde edemediklerini belirten Aslankaya, "Bu sene hava şartları geçen yıla göre oldukça iyi idi. Buğday ekili arazilerde de yaptığımız incelemelerde buğday ekili tarlaların gayet iyi durumda olduğunu gördük. Çiftçilerimiz bir yıl boyunca harcadıkları emeğin karşılığını inşallah ürün hasadı ile istedikleri seviyede alır." dedi.
Aslankaya, bu yıl ilçeden 30 bin ton buğday hasadı beklediklerini sözlerine ekledi.