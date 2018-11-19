Kavak'ta Din Görevlileri Toplantısı

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:45



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:45

Kavak Müftülüğünce istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Kavak Müftülük Şefi Eyüp Uyar başkanlığında Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen toplantıya, cami ve mescitlerdeki din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Şehresul Mahallesi Kopuzlu Cami din görevlisi Mehmet Gürel'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftülüğü Şefi Eyüp Uyar, cami ve mescitlerin fiziki durumu, umreye kayıtlar, din hizmetleri ve Mevlid-i Nebi Haftası içinde yer alan Mevlit Kandili etkinlikleri kapsamında yapılacak program konusunda istişarede bulunuldu.Toplantı, katılımcıların Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun Müftülüğü ve Kavak Kaymakamlığından gelen talimat ve duyurular hakkında bilgilendirilmesi ile sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.